09.02 00:27 MIGnews.com

Сильный ветер раскрыл секрет прически Трампа

imagine what those locks look like soaking wet pic.twitter.com/mIz0oetAYd — Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) 7 февраля 2018 г.

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Появилось видео, как ветер в аэропорту испортил прическу президенту США Дональду Трампу и показал его крупную лысину.Видео выложила на своей страничке в Twitter журналистка Эшли Файнберг, передает в четверг, 8 февраля "Лента.ру".На кадрах видно, как порывы ветра обнажили лысину на голове американского лидера во время подъема по трапу. Таким образом, открылся секрет знаменитой прически американского президента.Репортер также нашла несколько снимков из фотобанков, на каждом из которых президент изображен сбоку. Многие пользователи соцсетей стали комментировать произошедшее и обсуждать лысину Трампа.Фрагмент ролика, опубликованный журналисткой, собрал более 3,5 тысячи ретвитов и 7,2 тысячи лайков. Инцидент произошел 2 февраля, когда Трамп вылетал во Флориду на выходные.Журналистка Клэр Макнир, в свою очередь, пристыдила комментаторов популярного поста. "Все, что мы можем сделать, — это обсуждать положение волос на голове этого мужчины. Многое говорит об уровне развития", — написала она, сопроводив пост фотографией Трампа.Известно, что по версии журналиста Майкла Вульфа, Дональд Трамп сделал себе пересадку волос. Об этом якобы он узнал со слов Иванки Трамп.Напомним, ранее сообщалось, что Мелания Трамп отказалась фотографироваться со своим мужем. Действующему президенту США пришлось в одиночку позировать фотографам.