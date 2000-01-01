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YouTube 08.02 09:16   MIGnews.com

Обама отдыхает от президентства в компании миллиардера

Из Белого дома на белый песок. Пока Дональд Трамп работает, Барак Обама уже отдыхает на Виргинских островах. И не один, а на частном острове в компании миллиардера, основателя группы компаний Virgin Ричарда Брэнсона, передает телеканал "Россия 24".

В распоряжении американских журналистов появились кадры, на которых счастливый экс-президент рассекает по волнам на кайтсерфе. Ну а в последний день каникул Брэнсон и Обама устроили соревнование. Победа осталась за бывшим хозяином Белого дома.


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