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flickr 08.02 19:45   MIGnews.com

К Бейонсе подали иск на $20 млн.

Родственники покойного рэпера Энтони Барре, прославившегося в Youtube под именем Месси Майя подали иск к королеве R'n'B Бейонсе. От поп-звезды потребовали $20 млн. за неавторизованное использование нескольких фраз из клипов Месси Майя.

Певицу обвинили в том, что она использовала сэмплы из клипов убитого рэпера в своей песне Formation с последнего альбома, который вышел в 2016 году. Рэпер, который прославился своими комедийными видео, впервые произнес заимствованные Бейонсе строки в своих видео A 27 Piece Huh? и Booking The Hoes From New Wildin.

Перед судом кроме самой исполнительницы предстанет и ее муж Джей Зи и звукозаписывающая компания Sony Music. Кроме этого, сестра Энтони Барре, которого застрелили в Новом Орлеане 6 лет назад, требует указать авторство использованных сэмплов.



В песне Formation голосом покойного Барре произносятся фразы: "Мне это нравится", "Что случилось после Нового Орлеана?" и "Сучка, я вернулся по многочисленным просьбам".

В альбоме Бейонсе Lemonade, раскрыты темы женской эмансипации, борьбе за расовое и социальное равноправие. Мир увидел пластинку в апреле 2016 года.
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