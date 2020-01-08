08.01 22:10 MIGnews.com

Драма в Букингемском Дворце: внезапное решение Маркл и Гарри

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри объявили, что собираются стать финансово независимыми.Они хотят жить на две страны – между Великобританией и Северной Америкой, а также отказаться от обязанностей "старших" членов королевской семьи, о чем сообщили в своем официальном аккаунте в Instagram."Мы намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддержку Ее Величества Королевы. Именно с вашей поддержкой, особенно за последние несколько лет, мы чувствуем себя готовыми к соответствующему шагу", – сказано в сообщении.Уточняется, что "географическое равновесие" позволит воспитать сына Арчи, придерживаться королевских традиций, и в то же время, сосредоточиться на следующем этапе жизни, включая запуск собственной благотворительной организации."Мы с нетерпением ждем возможности поделиться всеми подробностями этого захватывающего шага. Пожалуйста, примите нашу глубокую благодарность за вашу постоянную поддержку", – добавила королевская чета.