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Драма в Букингемском Дворце: внезапное решение Маркл и Гарри | Фото: instagram / sussexroyalmh08.01 22:10   MIGnews.com

Драма в Букингемском Дворце: внезапное решение Маркл и Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри объявили, что собираются стать финансово независимыми.

Они хотят жить на две страны – между Великобританией и Северной Америкой, а также отказаться от обязанностей "старших" членов королевской семьи, о чем сообщили в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Мы намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддержку Ее Величества Королевы. Именно с вашей поддержкой, особенно за последние несколько лет, мы чувствуем себя готовыми к соответствующему шагу", – сказано в сообщении.

Уточняется, что "географическое равновесие" позволит воспитать сына Арчи, придерживаться королевских традиций, и в то же время, сосредоточиться на следующем этапе жизни, включая запуск собственной благотворительной организации.

"Мы с нетерпением ждем возможности поделиться всеми подробностями этого захватывающего шага. Пожалуйста, примите нашу глубокую благодарность за вашу постоянную поддержку", – добавила королевская чета.



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