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Тель-Авив опять стал `столицей репатриантов` | Фото: Thinkstock08.01 08:18   MIGnews.com

Тель-Авив опять стал "столицей репатриантов"

Вот уже третий год подряд Тель-Авив оказался лидером среди городов оседания новых репатриантов. Согласно совместному докладу Еврейского агентства для Израиля и министерства алии и абсорбции, из 27 тысяч общего числа евреев, репатриировавшихся в 2016 году, своим новым домом Тель-Авив избрали 11%, или 2900 "олим хадашим".

Также в отчете сказано, что большинство новых репатриантов приехали в Тель-Авив из России (715 человек), Франции (526) и США (252).

Еще одной характеристикой иммиграции в Тель-Авив является то, что его избирает преимущественно молодежь. Так, около 9,5 тысяч новых репатриантов – это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, и это треть от аналогичного возрастного сектора в Тель-Авиве.

У Тель-Авива - много имен, одно из которых - "город стартапов", и он его полностью оправдывает. Именно здесь самое большое количество стартапов на душу населения – 28 штук на квадратный километр, 1 стартап на 290 жителей. Стоит отметить, что "олим хадашим" хорошо вписываются в эту картину, так как у 2400 из них есть опыт работы в хайтеке или инженерии, что позволяет им открывать свой бизнес и вносить лепту в экономику Государства Израиль.

"Абсорбция и алия является важнейшим аспектом для Тель-Авива-Яффо, и я горжусь тем, что поддержка этого для репатриантов уже которых год оправдывает себя целиком и полностью. Мы гордимся и приветствуем репатриантов, которые решили избрать своим домом Тель-Авив и продолжают вносить свой вклад, чтобы этот город стал еще более интересным, разнообразным и космополитическим", - сказал градоначальник Тель-Авива Рон Хюльдаи.
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