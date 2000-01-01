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Бразильская старушка по ошибке молилась эльфу вместо святого 09.01 01:22   MIGnews.com

Бразильская старушка по ошибке молилась эльфу вместо святого

Пожилая бразильянка много лет молилась вымышленному правителю эльфийского города Ривенделл Элронду, которого все это время считала святым Антонием. О курьезе стало известно перед новым годом, когда об этом весь Facebook оповестила ее родственница Габриэла Брандао.

Элронд является второстепенным персонажем фентези-саги о кольце Всевластия – "Хоббит" и "Властелин кольца", которую написал Джоном Р. Р. Толкином. В киноадаптации его сыграл актер Хьюго Уивинг.

"Самое смешное открытие 2016 года", - написала Габриэла на своей странице, прикрепив скриншот с интернет-аукциона eBay, где продавали такую же фигурку.

Старушка не может вспомнить ни каким образом к ней попала фигурка эльфийского короля, ни почему она решила, что это святой. Однако перед Новым годом она получила новую фигурку Антония — на этот раз правильную.
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