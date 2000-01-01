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Известный фокусник прострелил себе рот из-за неудачного трюк | Фото: Paolo Villanueva/Flickr08.01 23:33   MIGnews.com

Известный фокусник чуть не застрелился, ловя пулю ртом

Во время очередного выступления всемирно известный своими невероятными трюками фокусник Дэвид Блэйн достаточно опасно рискнул собственным здоровьем.

В ходе онлайн трансляции шоу "На той стороне Магии" 43-летний Блэйн прострелил себе горло перед аудиторией. Как передает ТСН со ссылкой на New York Post, предполагалось, что фокусник должен был исполнить трюк "поймать пулю зубами".



По сценарию Блейн должен словить пулю, которую сам и выпускал из ружья, однако что-то пошло не так. Следует заметить, что трюк Блейн выполняет с 2010 года и это первое его неудачное исполнение.
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