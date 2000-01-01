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Скоро от Антарктиды отколется один из крупнейших айсбергов | Фото: Brian Gratwicke/Flickr09.01 00:19   MIGnews.com

Скоро от Антарктиды отколется один из крупнейших айсбергов

От антарктических льдов вот-вот отколется айсберг, который войдет в десятку самых крупных в истории.

По предположениям исследователей, в течение нескольких недель или месяцев от ледника Ларсена в Антарктиде отколется глыба льда площадью около пяти тысяч квадратных километров, сообщает "Би-би-си".

В декабре прошлого года американское космическое агентство NASA показало фотографии разлома, шириной в 100 м и глубиной в 500 м, образовавшегося на леднике Ларсен.

Когда этот разлом дойдет до океана, от ледника отколется льдина площадью 5000 квадратных километров, что соразмерно с американским штатом Делавар или карибским островным государством Тринидад и Тобаго.

Произойти это может в течение месяцев. Сейчас в длину разлом достигает 80 км и до океана ему осталось лишь 20 км. В декабре прошлого года трещина прошла сравнимое расстояние, 18 км, всего за несколько недель.
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