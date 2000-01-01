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105-летний француз установил рекорд на велосипеде 08.01 04:25   MIGnews.com

105-летний француз установил рекорд на велосипеде

Француз Робер Маршан установил рекорд в своей возрастной категории, проехав 22,5 километра по треку французского национального велодрома за один час. Теперь Маршан - чемпион среди велосипедистов старше 105 лет.

"Я здесь не для того, чтобы стать чемпионом, а чтобы доказать, что в 105 лет человек еще может кататься на велосипеде", - заявил Маршан после заезда.



По признанию самого велосипедиста, проехать дистанцию он "мог бы и лучше". По итогам заезда велосипедист чувствует себя хорошо. "Ноги не болят. Немного болят руки, но это из-за ревматизма", - поделился он с журналистами.

В 2012 году Маршан завоевал чемпионство в категории спортсменов старше 100 лет, проехав за час 26,9 километров.

"Я уже не в той форме, в которой был раньше", - посетовал он.

Залогом своего долголетия Робер называет правильную диету - много овощей и фруктов, немного мяса и не пить много кофе.
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