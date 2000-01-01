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`Принцессу Лею` похоронили в `таблетке антидепрессанта` | Фото: Gage Skidmore/Flickr08.01 05:29   MIGnews.com

"Принцессу Лею" похоронили в "таблетке антидепрессанта"

В Сеть попали некоторые подробности похорон американской актрисы Кэрри Фишер, прославившейся благодаря роли принцессы Леи в киносаге "Звездные воины". Как сообщается, ее прах был захоронен в урне, выполненной в форме гигантской таблетки "Прозак".

Актриса никогда не скрывала, что у нее были психологические проблемы. Ее брат Тод Фишер заявил, что, выбирая урну для праха родственницы, он и ее дочь остановись на антидепрессанте "Прозак", так как эти таблетки были одной из любимых вещей его сестры.

"Она любила ее, и она лежала в ее доме, и Билли, и я решили, что именно там она бы захотела быть", – заявил он.

Помимо факта кремации и выбора урны, никаких подробностей о похоронах Кэрри Фишер нет.
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