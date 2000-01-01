07.12 08:33 MIGnews.com

Прогноз погоды в Израиле: дожди и похолодание

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В субботу, 7 декабря, в Израиле будет прохладная и облачная погода, местами пройдут дожди.Согласно прогнозу синоптиков, в течение недели температура продолжит снижаться.Температура воды в Средиземном море +22 градуса, в Красном море +24 градуса, в Мертвом – +25.В Хайфе столбик термометра днем поднимется до +17, в Тель-Авиве ожидается +19, в Иерусалиме +13, в Эйлате +25, в Кирьят-Шмона +19, в Беэр-Шеве +19, в Ашкелоне +19, в Тверии +20, в Цфате +16, на Голанских высотах до +17.Синоптики предупреждают, что зонтики перед выходом на улицу лучше прихватить. Дожди в основном ожидаются в Негеве, местами в центре и на севере.В воскресенье, 8 ноября, в северных и центральных районах страны также пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.