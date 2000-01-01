07.12 12:34 MIGnews.com

Умерла звезда культового сериала "Клан Сопрано"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Американский актер театра, кино и телевидения Рон Либман, известный по сериалам "Друзья" и "Клан Сопрано", умер на 83-м году жизни.О печальном известии по поводу артиста, сыгравшего роль отца Рэйчел Грин в популярном молодежном сериале, рассказал представитель знаменитости, передает CNN."Мы в Агентстве Художников Абрамса опечалены, узнав о кончине Рона. Он был невероятно талантливым актером с выдающейся карьерой в кино, на телевидении и в театре. Мы выражаем соболезнования его жене Джессике и семье", – сказал он.Причина смерти Либмана не раскрывается. Он родился в Нью-Йорке. В 1993 году Лейбман получил премию "Тони" за лучшую мужскую роль в фильме "Ангелы в Америке: подходы тысячелетия".Он играл в таких фильмах, как "Фар Лэп: Путь к победе", "Краденый камень", "Бойня номер пять", "Вон Тон Тон — собака, которая спасла Голливуд", "Норма Рэй", "Семь часов до приговора", "Ночь над Манхэттеном", "Дон Кинг: Только в Америке", "Страна садов" и "Горный хрусталь".