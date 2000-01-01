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Бывшая жена Потапа рассказала об отношениях с Каменских 07.11 19:30   MIGnews.com

Бывшая жена Потапа рассказала об отношениях с Каменских

Бывшая супруга Алексея Потапенко Ирина Горовая рассказала об отношениях их общего сына с Настей Каменских.

Во время своего интервью Горовая рассказала, что решение о разводе было принято совместно, чтобы не травмировать общего ребенка постоянными родительскими ссорами.

Экс-супруга также отметила, что Потап часто приходит в гости, проводит много времени с сыном, довольно часто они устраивают семейные походы в кино.

А вот отношения сына Потапа и Горовой с новой женой репера не сложились. По словам Ирины, их отношения ограничиваются формальным "привет-пока" по необходимости, к примеру, если они встречаются где-то случайно. В конце беседы она сделала акцент на том, что большой дружной семьей они не являются.


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