07.11 10:02 MIGnews.com

Асмус о секс-сцене: долго не могли пристроиться

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Известная актриса Кристина Асмус поведала о съемках постельной сцены в ленте "Текст". Часть интервью "для хейтеров, троллей и гоблинов" она опубликовала в Instagram.Асмус и Иван Янковский долго "не могли пристроиться друг к другу".Актриса призналась, что ей было трудно и было всего четыре дубля: первые три были детские, а четвертый дубль вошел в финальный монтаж.Реакция россиян на интимную сцену ее не удивила: "Наше общество не готово к такому".