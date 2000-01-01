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В Китае представили золотой унитаз с бриллиантовым сидением 08.11 03:45   MIGnews.com

В Китае представили золотой унитаз с бриллиантовым сидением

Бренд, принадлежащий ювелирному дому Aaron Shum представил на торговой выставке в Китае изготовленный из золота унитаз с пуленепробиваемым сиденьем, инкрустированный более чем 40 тысячами бриллиантов.

Драгоценное сантехническое изделие выставлено в Шанхае. Унитаз можно приобрести за сумму почти в 1,3 миллиона долларов. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Сообщается, что компания Aaron Shum надеется, что представленное изделие поможет побить очередной рекорд Гиннесса в категории изделий с самым большим числом бриллиантов.


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