08.11 02:25 MIGnews.com
Умерла молодая вокалистка группы White Ring
В четверг, 31 октября, скончалась молодая вокалистка американской витч-хаус-группы White Ring Кендра Малия.
Трагическое известие музыкальный коллектив подтвердил лишь сейчас в официальном Facebook-аккаунте.
"31 октября 2019 года Кендра Малия покинула нас. Я действительно не знаю, что еще сказать в данный момент, кроме того, что я люблю тебя, Кендра. Кендра навсегда", — сказано в сообщении.
Девушка скончалась всего в 37 лет. Музыканты не раскрывают причину смерти.
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