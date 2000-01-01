08.11 02:25 MIGnews.com

Умерла молодая вокалистка группы White Ring

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В четверг, 31 октября, скончалась молодая вокалистка американской витч-хаус-группы White Ring Кендра Малия.Трагическое известие музыкальный коллектив подтвердил лишь сейчас в официальном Facebook-аккаунте."31 октября 2019 года Кендра Малия покинула нас. Я действительно не знаю, что еще сказать в данный момент, кроме того, что я люблю тебя, Кендра. Кендра навсегда", — сказано в сообщении.Девушка скончалась всего в 37 лет. Музыканты не раскрывают причину смерти.