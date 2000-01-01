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Четверть сефардов, подавших заявку на гражданство, не евреи | Фото:07.11 14:13   MIGnews.com

Четверть сефардов, подавших заявку на гражданство, не евреи

Минимум четверть тех, кто подал заявление на получение испанского гражданства в качестве сефарда (потомка изгнанных из Испании евреев), не является евреями.

Об этом сообщает La Razon со ссылкой на отчет Всемирного Еврейского Конгресса (ВЕК).

Уточняется, что из 153 767 заявок, поданных после принятия испанскими властями соответствующего закона, 52 823 – из Колумбии, Доминиканской республики, Венесуэлы и Эквадора. А евреев насчитывается всего 10 000 человек.

Это означает, что почти 43 000 заявителя, или 27% от общего числа, подавших заявки до закрытия крайнего срока подачи документов в октябре, не являются евреями. 4 313 заявителей, или 2,8% –израильтяне, 33 653 – выходцы из Мексики, 28 314 – из Колумбии, 5461 из США и 1994 из Турции.

Только 1 222 заявки были утверждены до 1 октября, остальные находятся на рассмотрении. Наибольшее количество заявок было подано в сентября 2019 года – 71 789.


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