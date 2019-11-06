Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Резала себя: Леди Гага страдала психозом после изнасилования | Фото:07.11 12:00   MIGnews.com

Резала себя: Леди Гага страдала психозом после изнасилования

Американская певица и актриса Леди Гага, получившая премию "Оскар" за лучшую песню в фильме "Звезда родилась", рассказала о борьбе с психозом после изнасилования, которое произошло с ней в 19 лет.

Такое признание она сделала в интервью модному глянцу EllЕ, новый выпуск которого выйдет в декабре, вспомнив, как угодила в больницу.

"Меня доставили в отделение скорой помощи и вызвали к психиатру. А я не понимала, что происходит, все тело онемело. Я просто кричала: "Может ли кто-нибудь привести мне настоящего врача?" Я была полностью диссоциированна (защитная реакция, когда человек воспринимает происходящее с ним так, будто оно происходит с кем-то другим, - ред.)", – вспомнила певица.

По ее словам, психотическое расстройство было одной из самых худших вещей в жизни. Об изнасиловании Гага призналась впервые в 2014 году. Два года спустя она рассказала, что страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), а в 2017 году звезда перенесла мировое турне из-за своего состояния.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

💕

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)



В интервью EllЕ она рассказала, что психоз стал итогом как изнасилования, так и хронического состояния, которое вызывает мышечные боли, усталость и проблемы с памятью (фибромиалгии), с которой певица боролась долгое время. Гага начала принимать антипсихотические препараты.

"Я кричала, потом доктор успокоил меня и дал мне лекарства. Я принимаю метокарбамол и оланзапин. Пожалуй, именно это помогло мне: этот человек и все мои друзья спасли мне жизни", – призналась артистка.

Гага также добавила, что справиться с расстройством ей помогла диалектическая поведенческая терапия – "замечательный способ справиться с проблемами психического здоровья".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

☺️

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)



"На самом деле я особо об этом не распространялась. Но думаю, что людям важно знать и слышать о таком: я долго резала себе руки. DBT – единственный способ, который помог мне прекратить это делать. Я пыталась показать людям, что испытываю боль, вместо того, чтобы рассказывать им и просить о помощи. Я счастлива, что больше этим не занимаюсь. Хочу посоветовать людям, которые борются с реакцией на психологическую травму, занимаются саморазрушением или склонны к суицидальным идеям: положите руки в чашу со льдом или холодной водой. Это действие потрясет вашу нервную систему, и вернет вас к реальности", – отметила она.





Посмотреть эту публикацию в Instagram

💃

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)






Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:59
Посланник ООН семье Голдина: никто не должен жить с болью
12:49
Врач из Ха Шарон грозил убить и изнасиловал жену
12:38
Охана: я пойду на детектор лжи, а Лапид расскажет про Мозеса
12:18
Кризис в БАПОР продолжается
11:45
В Киеве заминировали три станции метро
11:43
Потоп в больнице Рамбам  
11:21
Йорам Шефтель отстранен от эфира
11:12
Рябков о российских наемниках в Ливии: домыслы
10:51
Накинулся и выбросил кипу: на еврея напали в Германии
10:37
Конец "праздника" клик-займов в Израиле
10:25
Разведка: против евреев в Индии готовятся теракты
10:02
Асмус о секс-сцене: долго не могли пристроиться  
09:39
Возмущение прокуроров: Охана исказил реалии
08:50
Нетаниягу просил у Трампа денег для ПА
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus