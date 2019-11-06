07.11 12:00 MIGnews.com

Резала себя: Леди Гага страдала психозом после изнасилования

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Американская певица и актриса Леди Гага, получившая премию "Оскар" за лучшую песню в фильме "Звезда родилась", рассказала о борьбе с психозом после изнасилования, которое произошло с ней в 19 лет.Такое признание она сделала в интервью модному глянцу EllЕ, новый выпуск которого выйдет в декабре, вспомнив, как угодила в больницу."Меня доставили в отделение скорой помощи и вызвали к психиатру. А я не понимала, что происходит, все тело онемело. Я просто кричала: "Может ли кто-нибудь привести мне настоящего врача?" Я была полностью диссоциированна (защитная реакция, когда человек воспринимает происходящее с ним так, будто оно происходит с кем-то другим, - ред.)", – вспомнила певица.По ее словам, психотическое расстройство было одной из самых худших вещей в жизни. Об изнасиловании Гага призналась впервые в 2014 году. Два года спустя она рассказала, что страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), а в 2017 году звезда перенесла мировое турне из-за своего состояния.В интервью EllЕ она рассказала, что психоз стал итогом как изнасилования, так и хронического состояния, которое вызывает мышечные боли, усталость и проблемы с памятью (фибромиалгии), с которой певица боролась долгое время. Гага начала принимать антипсихотические препараты."Я кричала, потом доктор успокоил меня и дал мне лекарства. Я принимаю метокарбамол и оланзапин. Пожалуй, именно это помогло мне: этот человек и все мои друзья спасли мне жизни", – призналась артистка.Гага также добавила, что справиться с расстройством ей помогла диалектическая поведенческая терапия – "замечательный способ справиться с проблемами психического здоровья"."На самом деле я особо об этом не распространялась. Но думаю, что людям важно знать и слышать о таком: я долго резала себе руки. DBT – единственный способ, который помог мне прекратить это делать. Я пыталась показать людям, что испытываю боль, вместо того, чтобы рассказывать им и просить о помощи. Я счастлива, что больше этим не занимаюсь. Хочу посоветовать людям, которые борются с реакцией на психологическую травму, занимаются саморазрушением или склонны к суицидальным идеям: положите руки в чашу со льдом или холодной водой. Это действие потрясет вашу нервную систему, и вернет вас к реальности", – отметила она.