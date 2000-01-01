07.10 09:10 MIGnews.com
В России "похоронили" Заворотнюк: ответ директора
В воскресенье, 6 октября, в сети распространили информацию, будто больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла в больнице.
По данным Telegram-канала "Только никому...", была предоставлена переписка с некими "родственниками пациентов" из московской клиники.
В частности, журналисты уточнили и человека, который слил данные о смерти Заворотнюк, достоверная ли это информация. В ответе было сказано, что это точно "на 98%".
Достаточно быстро в ситуацию вмешался директор больной актрисы Стас Христов. Он опроверг сообщения о ее смерти, попросив прекратить любые спекуляции на эту тему.
"Анастасия и ее семья не готовы озвучить какие-либо официальные комментарии, касающиеся здоровья. Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи", — призвал Христов.
Чуть позже слухи о смерти звезды сериала "Моя прекрасная няня" прокомментировал ее друг в комментарии российскому изданию "Комсомольская правда
".
"Нас давно попросили ничего не говорить прессе вообще. Как можно думать, что она скончалась, если нет официальных заявлений? Да, она жива! На этом все", – резко подчеркнул он.
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