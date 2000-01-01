08.10 03:22 MIGnews.com

Бочкарева забросила свою студию после скандала с кокаином

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Российская актриса Наталья Бочкарева, недавно попавшая в скандал с наркотиками, вывезла свои вещи из школы-студии, которую открывала для одаренных детей, и больше там не появляется.Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на слова охранника здания, где находится студия.Соседи артистки тоже обеспокоены ее внезапным исчезновением. Раньше Бочкарева часта гуляла возле дома, теперь же ее совсем не видно."Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу", — рассказала соседка актрисы.Поклонники Бочкаревой предполагают, что та могла начать употреблять наркотики из-за трудностей в жизни. Долгие годы Наталья пытается обустроить свой быт. В 19 лет она осталась сиротой и всегда испытывала трудности с деньгами. После того как карьера пошла в гору, она встретила любовь. Актриса вышла замуж за адвоката Николая Борисова, но отношения не сложились.Отметим, недавно 39-летняя Бочкарева оказалась в эпицентре громкого скандала. На видео, которое появилось в сети, сотрудники ДПС остановили авто, которым управляла актриса. Звезда сериала "Счастливы вместе" оказалась в не совсем адекватном состоянии, и даже призналась силовикам, что у нее при себе осталась часть употребленного вещества.На следующий день артистка внезапно отказалась от своих слов, заявив, что кто-то хочет нажиться на ее имени. Тем не менее скандал уже набрал обороты. О поступке звезды стали высказываться не только поклонники, но и коллеги. Окружение актрисы предполагает, что, понимая это, та решила залечь на дно.