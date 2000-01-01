«Машина времени» - 50 лет на бис!

Новый год – Рош ха-Шана – это причина не только ожидать новое, но и повод пересмотреть, обдумать прошедшее. Классика, как известно не стареет, а юбилей – как и новый год - повод классику пересмотреть, перетряхнуть, вспомнить старое и любимое:
Еще не все дорешено, еще не все разрешено
Еще не все погасли краски дня
Еще не жаль огня и бог хранит меня…
И повод ожидать новое – то новое, что мы услышим 23 ноября на юбилейном концерте «Машины времени» в тель-авивском зале «Нокия» в дополнение к коллекции лучших песен за полвека. Музыка – это машина времени. Музыка – это «Машина времени»!
Когда-то власти предержащие делали вид, что такой группы просто не существует. Сейчас же песни «Машины времени» внесены российскими Министерствами культуры и просвещения в «Культурный норматив школьника». Уже третье поколение растет с песнями этой группы, время над которой не властно. В книге «Живые истории» Андрей Макаревич пишет: «Время недоступно нашему пониманию. Потому что оно необратимо. И оно делает необратимым все, к чему оно прикасается. Фильм можно прокрутить туда и обратно десять раз, и мы там как живые, но пленка поцарапалась и осыпалась. А завтра выцветет вовсе. По любой дороге можно пройти туда и обратно, но пролетел день, и ты уже не тот, и дорога не та».
Это так и не так. «Машина времени» - всегда та! Нам кажется, что они были всегда. Мы просто помним их столько же, сколько помним себя. Оттого порой принимаем их как должное. А ведь на самом деле это - чудо. И все эти пятьдесят лет прошли в постоянных концертах и записях. Это честный творческий «полтинник».Однажды выйдя на первый план, группа никуда с него не уходила. В их постоянной концертной программе песни из 1976-го соседствуют с песнями из 2016-го - и публика хором поет те и другие.
Это действительно группа - а не лидер плюс статисты. Вся тройка - Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Валерий Ефремов - не разлучается уже сорок лет. Вместе с ними сегодня на сцену выходят Игорь Хомич (гитара), Александр Левочкин (клавишные, бэк-вокал), Сергей Остроумов (перкуссия) и Александр Дитковский (труба, тамбурин, бэк-вокал). Со сцены будут звучать песни всех времен - с начала 1970-х до конца 2010-х.
И те, которые прописаны у нас в ДНК. И те, которых музыканты еще не написали, а мы еще не слышали.
23 ноября 2019 года - единственный в рамках юбилейного тура концерт «Машины Времени» в Израиле
Тель-Авив, дворец спорта «МенораМивтахим», начало концерта в 21:00
Заказ билетов: касса «eventim»: *9066 или
target=_blank>по ссылке или в кассе «Biletru» *4997.