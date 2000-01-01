В Тель-Авиве планируется подземный паркинг велосипедов
Согласно опросу, одна из причин, почему люди перестают ездить на велосипедах - это отсутствие безопасной парковки.
Комиссия по планированию и строительству Тель-Авива недавно обсудила пересмотр стандартов парковки в Тель-Авиве. В результате пересмотра планируется строительство подземной общественной парковки велосипедов, сообщает во вторник, 7 августа Globes.
Согласно результатам опроса для велосипедистов, проведенного Ассоциацией велосипеда Израиля, одной из основных причин, почему люди перестают кататься на велосипедах, является отсутствие организованной и охраняемой автостоянки.
Чтобы проиллюстрировать этот вопрос, в Тель-Авиве в 2016 году было опрошено 25 000 велосипедов, что составляет 24% от общего числа.
По словам заместителя мэра Тель-Авива Мейтал Лехави, которая владеет транспортным портфелем городского совета, обсуждаемый план возник из-за того, что у велосипедистов возникла проблема, и что поощрение езды на велосипеде и использование общественного транспорта требует подходящих парковок.