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В Тель-Авиве планируется подземный паркинг велосипедов | Фото:08.08 07:08   MIGnews.com

В Тель-Авиве планируется подземный паркинг велосипедов

Согласно опросу, одна из причин, почему люди перестают ездить на велосипедах - это отсутствие безопасной парковки.

Комиссия по планированию и строительству Тель-Авива недавно обсудила пересмотр стандартов парковки в Тель-Авиве. В результате пересмотра планируется строительство подземной общественной парковки велосипедов, сообщает во вторник, 7 августа Globes.

Согласно результатам опроса для велосипедистов, проведенного Ассоциацией велосипеда Израиля, одной из основных причин, почему люди перестают кататься на велосипедах, является отсутствие организованной и охраняемой автостоянки.

Чтобы проиллюстрировать этот вопрос, в Тель-Авиве в 2016 году было опрошено 25 000 велосипедов, что составляет 24% от общего числа.

По словам заместителя мэра Тель-Авива Мейтал Лехави, которая владеет транспортным портфелем городского совета, обсуждаемый план возник из-за того, что у велосипедистов возникла проблема, и что поощрение езды на велосипеде и использование общественного транспорта требует подходящих парковок.


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