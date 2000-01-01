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В Москве арестовали избивших французскую кинозвезду 07.08 14:59   MIGnews.com

В Москве арестовали избивших французскую кинозвезду

Московские правоохранительные органы задержали участников драки, в ходе которой пострадал французский актер Сами Насери. Как сообщает "Интерфакс", ими оказались обидчиками актера оказались приезжие из Беларуси.

Как сообщалось ранее, в ночь на 5 августа французская кинозвезда стал участников потасовки в караоке-баре Voice, в результате чего был вынужден обратиться в НИИ имени Склифосовского. У него диагностировали черепно-мозговую травму.

В институте подтверждают, что актер к ним обращался. Его выписали в тот же день.

Российские СМИ пишут, что конфликт с другим посетителем заведения начался из-за очереди к микрофону.

Впрочем, сам Насери, очевидно, не сильно расстроился, поскольку во французском посольстве утверждают, что он к ним за помощью не обращался.


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