В Москве арестовали избивших французскую кинозвезду
Московские правоохранительные органы задержали участников драки, в ходе которой пострадал французский актер Сами Насери. Как сообщает "Интерфакс", ими оказались обидчиками актера оказались приезжие из Беларуси.
Как сообщалось ранее, в ночь на 5 августа французская кинозвезда стал участников потасовки в караоке-баре Voice, в результате чего был вынужден обратиться в НИИ имени Склифосовского. У него диагностировали черепно-мозговую травму.
В институте подтверждают, что актер к ним обращался. Его выписали в тот же день.
Российские СМИ пишут, что конфликт с другим посетителем заведения начался из-за очереди к микрофону.
Впрочем, сам Насери, очевидно, не сильно расстроился, поскольку во французском посольстве утверждают, что он к ним за помощью не обращался.