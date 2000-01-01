Из-за "нищеты" Алла Пугачева готова вернуться за старое
Сетуя на тяжелое материальное положение, Примадонна российской эстрады призналась, что готова возобновить сценическую деятельность, но только на частных гуляниях.
"Хочу сказать честно: я уже задумалась о том, что, раз у меня сейчас такое тяжелое материальное положение, от корпоративов не буду отказываться, потому что это не концертная деятельность, это совершенно другое. Это развлечение не только для тех, кто, предположим, гуляет в этот момент. Это развлечение и для меня", - цитирует ее портал Dni.Ru.
Алла Борисовна честно призналась, если ей поступит такой случай, то "почему бы и нет".
Журналисты уже узнали и прейскурант Пугачевой – от 20 до 24 млн. рублей.
Ее муж Максим Галкин в этом артистку только поддерживает.
"Я давно убеждал Аллу: "Иди пой, ведь одно дело, когда я выступаю, и другое – когда ты. Это же совсем другие тити-мити!" – сказал он Dni.Ru.