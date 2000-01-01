07.08 23:15 MIGnews.com

Певица Pink попала на больничную койку

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38-летнюю американскую певицу Pink госпитализировали прямо перед концертом в Сиднее, где у нее были запланированы три выступления в рамках тура Beautiful Trauma, однако по приказу врача она была вынуждена отменить все шоу."Поп-суперзвезда Pink останется сегодня в больнице с желудочным вирусом, заставляя ее отложить третье шоу в Сиднее", - цитирует ее промоутера Live Nation информационное агентство Associated Press.Первый концерт был запланирован на пятницу, однако из-за недомогания она отменила не только его, но три последующих."Pink осталась на ночь в больнице, продолжая лечиться и восстанавливаться. Сегодня врачи ее обследуют", - добавил промоутер.Как ожидается, организаторы перенесут дату концертов.