Певица Pink попала на больничную койку

38-летнюю американскую певицу Pink госпитализировали прямо перед концертом в Сиднее, где у нее были запланированы три выступления в рамках тура Beautiful Trauma, однако по приказу врача она была вынуждена отменить все шоу.
"Поп-суперзвезда Pink останется сегодня в больнице с желудочным вирусом, заставляя ее отложить третье шоу в Сиднее", - цитирует ее промоутера Live Nation информационное агентство Associated Press.
Первый концерт был запланирован на пятницу, однако из-за недомогания она отменила не только его, но три последующих.
"Pink осталась на ночь в больнице, продолжая лечиться и восстанавливаться. Сегодня врачи ее обследуют", - добавил промоутер.
Как ожидается, организаторы перенесут дату концертов.