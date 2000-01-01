07.08 22:30 MIGnews.com

Не стало создателя Шарика, Матроскина и Дяди Федора

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В возрасте 84 лет умер советский художник, автор персонажей мультфильма "Каникулы в Простоквашино" Аркадий Шер. Как сообщила его сестра Светлана Суворова, он скончался после длительной болезни."Сегодня, на 85-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни скончался мой родной брат Аркадий Соломонович Шер, замечательный человек и талантливый художник. Светлая ему память", - написала она в Facebook.В 1980 году Аркадий Шер работал над сиквелом мультфильма "Трое из Простоквашино" и изменил изначальный вид практически всех персонажей, которых до него создали художники Левон Хачатрян и Николай Ерыкалов.