Кот с четырьмя ушами стал настоящей звездой соцсетей
Кот по кличке Фрэнк стал настоящей звездой в социальных сетях из-за своей необычной аномалии - четырех ушей.
Об этом в воскресенье, 7 июля пишет газета Daily Mail.
Хозяйка усатого Джорджия Андерсон рассказала, что однажды обнаружила уникального котенка рядом с дачей к юго-западу от Мельбурна. Женщина отмечает, что ухаживала за пушистиком, откармливала несколько недель, а затем отвезла к ветеринару. Но из-за опасной инфекции Фрэнку пришлось удалить глаз.
Кроме того, кот у кота есть проблемы с суставами в задних ногах, из-за чего он ходит с вытянутыми ногами.
Но Андерсон утверждает, что эти физические недостатки не мешают ее питомцу наслаждаться жизнью, играть и радовать окружающий мир.
У Фрэнка есть даже свой аккаунт в Instagram, где хозяйка часто публикуют фотографии любимчика.
"Из-за неправильного прикуса его нижние клыки пронзили верхнюю губу. Ему также надо оперировать колени, чтобы он смог нормально ходить. Это довольно дорого, но я стараюсь экономить на всем. Если он увидит проезжающую машину, то подумает, что с ней можно играть. Конечно, это опасно для кота, ведь он не слишком умен. Но он такой любящий и ласковый, что каждый раз чувствует твоё плохое настроение. Почти как собака", - поделилась хозяйка пушистика в Instagram.
"Он хорошо приспособился к отсутствию правого глаза, но я могу сказать, что его ночное зрение не такое острое, как у других моих кошек", - добавила женщина.