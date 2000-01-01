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Звезда `Игры престолов` удостоен | Фото:08.07 03:18   MIGnews.com

Звезда "Игры престолов" удостоен степени доктора искусств

Актер Ричард Мэдден, известный свое ролью Робба Старка в легендарной саге "Игра престолов" был удостоен степени доктора искусств Королевской консерватории Шотландии.

Об этом в воскресенье, 7 июля сообщает Hollywood.com.

33-летний актер получил почетную докторскую степень за вклад в различные сферы искусства, включая кинематограф, телевидение, музыку и танцы в Королевской консерватории Шотландии в Глазго в четверг.

Источники отмечают, что знаменитость был включен в число 300 почетных представителей учебного заведения.

"Я пропустил свой выпускной, потому что работал, поэтому сейчас я чувствую себя по-особенному - я наконец-то заканчиваю учебу, хоть и с 12-летним опозданием", - сказал Мэдден журналистам.

Он добавил, что из-за осознания завершения учебы, хотя и с опозданием на 12 лет, его переполняют "особенные" чувства.

Как известно, в 2007 году звезда прервал свою учебу из-за съемок в "Игре престолов", в связи с чем не смог посетить выпускной.

В настоящее время он снимается в биографическом фильме всемирно известного певца Элтона Джона "Рокетмен", и появится в драме Стивена Спилберга о Первой мировой войне 1917 года, съемки которой начались в Глазго.

"Рокетмен" - это музыкальный рассказ о ключевых этапах жизни легендарного Элтона Джона. Постановкой мюзикла занимался режиссер Декстер Флетчер, который работал над "Богемной рапсодией".


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