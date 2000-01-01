33-летний актер получил почетную докторскую степень за вклад в различные сферы искусства, включая кинематограф, телевидение, музыку и танцы в Королевской консерватории Шотландии в Глазго в четверг.
Источники отмечают, что знаменитость был включен в число 300 почетных представителей учебного заведения.
"Я пропустил свой выпускной, потому что работал, поэтому сейчас я чувствую себя по-особенному - я наконец-то заканчиваю учебу, хоть и с 12-летним опозданием", - сказал Мэдден журналистам.
Он добавил, что из-за осознания завершения учебы, хотя и с опозданием на 12 лет, его переполняют "особенные" чувства.
Как известно, в 2007 году звезда прервал свою учебу из-за съемок в "Игре престолов", в связи с чем не смог посетить выпускной.
В настоящее время он снимается в биографическом фильме всемирно известного певца Элтона Джона "Рокетмен", и появится в драме Стивена Спилберга о Первой мировой войне 1917 года, съемки которой начались в Глазго.
"Рокетмен" - это музыкальный рассказ о ключевых этапах жизни легендарного Элтона Джона. Постановкой мюзикла занимался режиссер Декстер Флетчер, который работал над "Богемной рапсодией".