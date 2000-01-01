07.07 21:35 MIGnews.com

В Huawei признались, что работали с китайскими спецслужбами

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Предполагается, что некоторые сотрудники Huawei работали агентами в Министерстве государственной безопасности Китая; работали над совместными проектами с Китайской Народно-освободительной армией (НОАК); получили образование в ведущей военной академии Китая; и были наняты военным подразделением, обвиняемым в кибератаке на американские корпорации.Анализ резюме показал, что 11 сотрудников Huawei закончили университет информационной инженерии НОАК, военную академию, которая считается китайским центром “исследований информационной войны”.Резюме примерно 25 000 сотрудников Huawei были обнаружены Кристофером Болдингом, профессором Университета Фулбрайта во Вьетнаме, при исследовании структуры собственности Huawei. Резюме были загружены на китайские рекрутинговые платформы в прошлом году и начали появляться в интернете и на общедоступных сайтах. Профессор Болдинг совместно с лондонским аналитическим центром Henry Jackson Society пришел к выводу, что около 100 сотрудников Huawei имеют связи с китайскими военными или разведывательными ведомствами.В резюме одной сотрудницы Huawei говорится, что она работает как в телекоммуникационном гиганте в качестве инженера-программиста, так и в радиолокационной Академии китайской армии. Академия, говорит профессор Болдинг, “тесно связана с ее работой в Huawei”.Менеджер Huawei, который работал в компании с 2012 года, работал в Национальном Инженерном центре информационной безопасности, который, как сообщается, “сотрудничал в течение многих лет” с подразделением 61398 китайской армии, подразделением, обвиняемым в том, что оно “находится в центре предполагаемой кибервойны Китая против западных коммерческих целей”. Исследование связывает другого инженера Huawei, который работал в Европе, с “представителем” Министерства государственной безопасности, разведывательного управления Китая.Эд Брюстер из Huawei сказал: “Huawei не работает над военными или разведывательными проектами для китайского правительства. Эта информация не нова и не является секретной, будучи в свободном доступе на карьерных сайтах. Это не редкость, что Huawei нанимает людей из государственной службы и правительства. Мы гордимся их происхождением, и мы честны в их отношении.”