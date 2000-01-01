Как изменится контроль за онлайн-покупками

Стало известно, что агрегаторы, которые обеспечивают покупки в Интернете, в ближайшее время станут контролировать. Теперь обязанность агрегаторов будет заключаться в идентификации сайтов для предотвращения нелегальных денежных переводов, в частности в пользу игорных заведений.
Накануне СМИ сообщили о том, что российские власти планируют ввести понятие платежного агрегатора, который будет представлять собой специальную компанию, обеспечивающую корректное проведение онлайн-платежей. Следует отметить, что такие агрегаторы уже существуют, хоть и появились сравнительно недавно. Несмотря на это, они эффективно обслуживают онлайн-платежи более чем 80 000 сайтов. Лидер на рынке онлайн-платежей по праву является Яндекс.Касса с долей 31%. Об этом говорят данные исследовательской компании MARC.
Как будут контролировать онлайн-платежи
Предполагается, что платежные агрегаторы будут контролироваться через банки и небанковские организации, имеющие отношение к кредитованию. Цель законопроекта «О национальной платежной системе» — сократить или полностью предотвратить финансовый терроризм и отмывание доходов. С документом вы можете ознакомиться здесь. «Деятельность платежных агрегаторов в соответствии с законопроектом отнесена к деятельности банковских платежных агентов в сфере эквайринга в электронной коммерции», — прокомментировали в пресс-службе ЦБ.
Если верить поправкам, то платежные агрегаторы будут иметь статус банковского платежного агента и должны будут заключать договоры с онлайн-сервисами и магазинами для оказания услуг от имени банка или небанковские кредитные организации. В число их обязанностей так же будет входить:
проверка своих контрагентов;
участие в урегулировании проблемных операций;
обеспечение безопасности при переводе денежных средств;
открытие специального банковского счета для работы с денежными средствами плательщиков;
контроль работы агентов и передача сведений об их деятельности в ЦБ.
Короче говоря, теперь контроль за онлайн-покупками будет достаточно серьезным. Однако предлагаемые поправки могут затронуть не все платежные агрегаторы, а лишь некоторые.
Нововведение как проект против нечистоплотных агрегаторов
Как мы уже упомянули ранее, ужесточение работы платежных агрегаторов вводится с целью предотвращения отмывания денег, поэтому агрегаторы должны стать частью платежных систем и нести ответственность за выполнение антиотмывочного законодательства.
Однако в России существует большое количество нечистоплотных агрегаторов, которые не раскрывают перед банками полный список своих клиентов. Вместо этого, они используют один банковский терминал для обслуживания большого потока клиентов и тем самым скрывают транзакции нелегальных видов деятельности, таких как незаконные финансовые сервисы или азартные игры. Если говорить о последнем, то популярные онлайн-казино сегодня являются лидерами среди всех нечистоплотных агрегаторов, что несет существенный материальный ущерб банкам, а также портит репутацию добросовестных торговых онлайн-сервисов. Помимо этого, это дестабилизирует рынок в целом.
Когда поправки вступят в силу
Если новые поправки все же вступят в силу, то кредитным организациям лучше быть готовыми к дополнительным расходам. Им придется поменять свою тактику и переформировать ее под новые условия, а на это требуется некоторое время. Кроме того, само внесение поправок в действующий законопроект требует детальной проработки. По словам исполнительного директора Robokassa (второго по величине платежного агрегатора, работает без НКО) Татьяны Глазачевой, такую работу необходимо проделать хотя бы для того, чтобы понять, пытается ли законодательство вменить агрегаторам получение статуса банковского платежного агента независимо от того, как проходят расчеты и устроена юридическая модель бизнес. Есть вероятность, что затрат потребует и перезаключение сделок с кредитными организациями и поставщиками.