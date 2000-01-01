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Франция: штраф до 750 евро за выброшенный окурок | Фото:08.06 05:20   MIGnews.com

Франция: штраф до 750 евро за выброшенный окурок

Французов начнут штрафовать на 135 евро за разбрасывание мусора - в два раза больше, чем раньше, сообщает RFI.

Правительственный декрет представят на рассмотрение кабинета министров уже в середине июня. На данный момент, штраф составляет 68 евро, однако теперь за выброшенные в неположенном месте окурки и другой мусор придется отдать 135 евро.

Одной из причин стало увеличение количества мусора после смягчения карантина на фоне пандемии COVID-19. Штраф в некоторых случаях может вырасти от 135 евро до 375 или даже 750 евро.


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