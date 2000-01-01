07.06 14:25 MIGnews.com

Израиль: на карантин закрыто 127 школ

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По состоянию на 7 июня, в Израиле на карантин закрыты уже 127 образовательных учреждений из-за вспышки смертоносного китайского коронавируса COVID-19.Соответствующие данные предоставила пресс-служба министерства просвещения.По данным ведомства, уже свыше 16 тысяч учеников и преподавателей находятся на карантине. А коронавирус был подтвержден у 347 школьников и учителей.В воскресение в ходе заседания правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил о тревожной эпидемиологической обстановке в стране, которая наблюдается из-за резких ослаблений ограничений.Он сообщил, что 8 июня намерен созвать "кабинет коронавируса", чтобы обсудить шаги, необходимые для победы над эпидемией.