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ЦАХАЛ проводит масштабные учения возле границы с Ливаном | Фото:07.06 11:05   MIGnews.com

ЦАХАЛ проводит масштабные учения возле границы с Ливаном

В воскресенье, 7 июня, Армия обороны Израиля начала учения недалеко от ливанской границы.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

В ведомстве предупредили, что в ряде населенных пунктов будут слышны взрывы и звуки выстрелов в этом районе, а также будет наблюдаться повышенная концентрация военной техники.

Учения пройдут в рамках программы тренировок на 2020 год. Они направлены на поддержание боеготовности и квалификации сил.

В Армии обороны Израиля уточнили, что мероприятия будут продолжаться до четверга, 11 июня.


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