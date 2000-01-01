07.06 11:05 MIGnews.com
ЦАХАЛ проводит масштабные учения возле границы с Ливаном
В воскресенье, 7 июня, Армия обороны Израиля начала учения недалеко от ливанской границы.
Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.
В ведомстве предупредили, что в ряде населенных пунктов будут слышны взрывы и звуки выстрелов в этом районе, а также будет наблюдаться повышенная концентрация военной техники.
Учения пройдут в рамках программы тренировок на 2020 год. Они направлены на поддержание боеготовности и квалификации сил.
В Армии обороны Израиля уточнили, что мероприятия будут продолжаться до четверга, 11 июня.
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