Жители Ирландии встретили сыновей Трампа с пивом и танцами

Всего они посетили три паба в небольшой ирландской деревне Дунберг (графство Клэр), где расположен международный гольф-курорт Trump International и отель, передает телеканал CNN.
"Всегда здорово вернуться сюда. Мне нравится видеть поддержку, продемонстрированную сегодня, это невероятно", – сказал Дональд-младший в одном из пабов.
Eric Trump toasts locals in Doonbeg pub: ‘You guys are so important to us… You are truly some of the most incredible people in the world... I hope we’ve made you proud & I hope we’ve made Ireland very proud’
Жители Дунберга очень радостно встретили гостей, украсив свои улицы американскими флагами.
На праздничной вечеринке с ирландскими танцами сыновья Трампа позировали для селфи и угощали всех посетителей хмельным напитком, а также сами выпили по пинте пива. Отмечается, что счет за их заказ был отправлен в отель отца.
Как передают источники, американский лидер вместе со своей семьей прибыл в Ирландию , завершая свой трехдневный визит в Великобританию.