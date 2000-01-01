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Ирландская деревня встретила сыновей Трампа пивом и танцами | Фото:08.06 00:20   MIGnews.com

Жители Ирландии встретили сыновей Трампа с пивом и танцами

На днях двое сыновей Президента США Дональда Трампа – Эрик и Дональд-младший – прибыли в один из уголков Ирландии, отмечая первый визит своего отца в качестве президента США.

Об этом в пятницу, 7 июня, пишет Newsweek.

Всего они посетили три паба в небольшой ирландской деревне Дунберг (графство Клэр), где расположен международный гольф-курорт Trump International и отель, передает телеканал CNN.

"Всегда здорово вернуться сюда. Мне нравится видеть поддержку, продемонстрированную сегодня, это невероятно", – сказал Дональд-младший в одном из пабов.


Жители Дунберга очень радостно встретили гостей, украсив свои улицы американскими флагами.

На праздничной вечеринке с ирландскими танцами сыновья Трампа позировали для селфи и угощали всех посетителей хмельным напитком, а также сами выпили по пинте пива. Отмечается, что счет за их заказ был отправлен в отель отца.

Как передают источники, американский лидер вместе со своей семьей прибыл в Ирландию , завершая свой трехдневный визит в Великобританию.




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