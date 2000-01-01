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Нил Патрик Харрис примет участие в параде гордости 07.06 17:55   MIGnews.com

Нил Патрик Харрис примет участие в Параде гордости

Актер Нил Патрик Харрис, который сыграл Барни в фильме "Как я встретил вашу маму", отправится в Израиль в качестве международного посла на Параде гордости в Тель-Авиве.

Харрис посетит Израиль со своим мужем Дэвидом Бурткой (они состоят в браке с 2014 года). Супруги живут в Нью-Йорке со своими детьми Харпером и Гидеоном, пишет Haaretz.

Ожидается, что десятки тысяч людей примут участие в мероприятиях Pride Week и параде гордости в Тель-Авиве, который состоится 14 июня.

Информация об участии Харриса появилась на сайте Министерства туризма Израиля. Харрис прокомментировал свой первый будущий визит в Израиль: "Тель-Авив стал символом открытости и признания сообщества ЛГБТ на мировой арене, и для меня большая честь быть в Израиле впервые и принять участие в этом прекрасном празднике и поддержать ЛГБТ-сообщество в Израиле и во всем мире, особенно в 50-ю годовщину беспорядков в Стоунволле".


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