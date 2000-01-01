Как печатают каталоги

Яркие, с глянцевыми страницами и с четкими картинками, каталоги сегодня используются повсеместно. Это идеальный способ представить свою продукцию и рассказать о ней большому количеству потребителей. С помощью каталогов проводят рекламные кампании, их предлагают посетителям выставок и презентаций. Каталоги продукции и услуг используют как крупные фирмы, так и производители с небольшими объемами продаж. Хотите знать, как происходит печать каталогов?
Печать каталогов – процесс, который занимает достаточно много времени и включает несколько этапов. На первом происходит создание и утверждение макета, подбор материалов для печати. Далее к работе приступают специалисты полиграфии.
При печати страницы будущего рекламного продукта изначально выпускаются большего формата, чем того требует конечный результат. После распечатки листы обрезаются на специальном станке для получения необходимого размера. Поля с технологическими метками срезаются, остается лишь полезная для потребителя информация в красивом представительном виде.
После подрезки страницы каталога отправляются на другую машину, где происходит их скрепление скобами или сшивание. «Умная» техника самостоятельно проверяет наличие всего необходимого объема и количества страниц, плотность и правильность их прилегания друг к другу.
На выходе производитель получает красивый, яркий каталог в требующемся тираже. Казалось бы весь процесс автоматизирован и ничего сложного не подразумевает. Но так ли это?
Особенности печати каталогов
Один из наиболее сложных этапов в печати каталогов, как и другой полиграфической продукции – предварительная подготовка. Разработка дизайна занимает намного больше времени, чем сама печать. Важно соблюдать правила размещения изображений, подписей к ним, информации о продукте, подобрать цветовую гамму, создать привлекательную «работающую» обложку.
Дизайнеры сразу создают макеты всех страниц печатного издания для того, чтобы подобрать для них единый дизайн. При разработке макета используются главные цвета бренда, стилистические изображения, связывающие каталог и символику компании.
Вся информация, размещенная в каталоге, должна быть преподнесена легко и приятно для восприятия. Не стоит перегружать страницы рисунками и текстом – такую подачу вряд ли оценят по достоинству.
Для печати каталогов чаще всего используют плотную глянцевую бумагу, но допускаются и другие варианты. Главное – не экономить на материалах. Чем лучше чернила и бумага – тем выше будет качество результата. Не меньшее влияние на итог оказывает модель используемого для печати принтера. Он должен обладать высоким разрешением для точной передачи всех мельчайших элементов изображения.
Хотите напечатать хорошие каталоги? Обратитесь к профессионалам по полиграфии и внимательно отнеситесь к каждому из этапов работы. Ведь каталог – это своего рода лицо фирмы, ее визитка. Именно от популярности каталога во многом зависит спрос на продукцию, размещенную в нем.