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Узбекистан отменил фотовыставку из-за слова `Иерусалим` | Фото:07.06 12:24   MIGnews.com

Узбекистан отменил фотовыставку из-за слова "Иерусалим"

Фотовыставка израильского фотографа Дмитрия Брикмана, посвященная жителям Старого города Иерусалима была отменена узбекским правительством только потому, что ее название включает слово "Иерусалим".

Об этом в пятницу, 7 июня, пишет The Times of Israel.

Экспозиция из 120 фотографий, на которых представлен широкий спектр религиозного и культурного наследия города, объехала весь мир, демонстрировалась в России и в соседнем мусульманском Казахстане.

Но когда израильское посольство предложило Брикману привезти экспонат в столицу Узбекистана Ташкент в начале 2018 года, все осложнилось, сообщил новостной сайт Ynet в четверг.

Фотовыставка должна была проходить в Министерстве иностранных дел в Ташкенте и первоначально была одобрена дипломатическими чиновниками, отмечает ресурс.

Однако позже узбекское ведомство объявило, что не допустит проведения соответствующего мероприятия, поскольку "Иерусалим – это не просто город".

Узбекские чиновники заявили, что ни одно мероприятие, спонсируемое Еврейским Государством, не может содержать в названии слово "Иерусалим" из-за того, что они называли спорным характером притязаний Израиля на город, особенно после признания президентом США Дональдом Трампом его столицей Израиля в декабре 2017 года.

Брикман молчал последние полтора года в надежде, что власти Узбекистана все же одобрят проведение фотовыставки, к которой он долго готовился.

Но в последние дни израильские чиновники сообщили ему, что решение узбекского правительства не может быть отменено, сказал Брикман в интервью Ynet.

Представитель Министерства иностранных дел Узбекистана заявил Ynet, что это решение не отражает какую-либо негативную позицию по отношению к Израилю, а лишь тот факт, что признание Трампа в 2017 году вызвало напряженность по поводу проблемы в мусульманском мире, который, по словам чиновника, не был заинтересован в разжигании конфликта.


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