Экспозиция из 120 фотографий, на которых представлен широкий спектр религиозного и культурного наследия города, объехала весь мир, демонстрировалась в России и в соседнем мусульманском Казахстане.
Но когда израильское посольство предложило Брикману привезти экспонат в столицу Узбекистана Ташкент в начале 2018 года, все осложнилось, сообщил новостной сайт Ynet в четверг.
Фотовыставка должна была проходить в Министерстве иностранных дел в Ташкенте и первоначально была одобрена дипломатическими чиновниками, отмечает ресурс.
Однако позже узбекское ведомство объявило, что не допустит проведения соответствующего мероприятия, поскольку "Иерусалим – это не просто город".
Узбекские чиновники заявили, что ни одно мероприятие, спонсируемое Еврейским Государством, не может содержать в названии слово "Иерусалим" из-за того, что они называли спорным характером притязаний Израиля на город, особенно после признания президентом США Дональдом Трампом его столицей Израиля в декабре 2017 года.
Брикман молчал последние полтора года в надежде, что власти Узбекистана все же одобрят проведение фотовыставки, к которой он долго готовился.
Но в последние дни израильские чиновники сообщили ему, что решение узбекского правительства не может быть отменено, сказал Брикман в интервью Ynet.
Представитель Министерства иностранных дел Узбекистана заявил Ynet, что это решение не отражает какую-либо негативную позицию по отношению к Израилю, а лишь тот факт, что признание Трампа в 2017 году вызвало напряженность по поводу проблемы в мусульманском мире, который, по словам чиновника, не был заинтересован в разжигании конфликта.