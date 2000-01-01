Ученые определили как запахи влияют на старение

Восприятие запахов может влиять на здоровье и старение организма, как утверждают американские учение.
Американские ученые провели исследование и обнаружили, что запах двуокиси углерода (СО2) способен изменить физиологию организма и спровоцировать старения. Насекомые, которые не воспринимали запах СО2, жили дольше, чем их обычные собратья.
Исследователи также выяснили, что лишенные возможности возбуждаться на запах пищи насекомые лучше питались.
В ближайшем будущем ученые намерены установить механизм взаимосвязи восприятия запаха и старения у людей.