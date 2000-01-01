08.06 01:41 MIGnews.com

Ученые определили как запахи влияют на старение

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Восприятие запахов может влиять на здоровье и старение организма, как утверждают американские учение.Американские ученые провели исследование и обнаружили, что запах двуокиси углерода (СО2) способен изменить физиологию организма и спровоцировать старения. Насекомые, которые не воспринимали запах СО2, жили дольше, чем их обычные собратья.Исследователи также выяснили, что лишенные возможности возбуждаться на запах пищи насекомые лучше питались.В ближайшем будущем ученые намерены установить механизм взаимосвязи восприятия запаха и старения у людей.