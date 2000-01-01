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08.06 01:41   MIGnews.com

Ученые определили как запахи влияют на старение

Восприятие запахов может влиять на здоровье и старение организма, как утверждают американские учение.

Американские ученые провели исследование и обнаружили, что запах двуокиси углерода (СО2) способен изменить физиологию организма и спровоцировать старения. Насекомые, которые не воспринимали запах СО2, жили дольше, чем их обычные собратья.

Исследователи также выяснили, что лишенные возможности возбуждаться на запах пищи насекомые лучше питались.

В ближайшем будущем ученые намерены установить механизм взаимосвязи восприятия запаха и старения у людей.
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