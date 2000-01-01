Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Алла Пугачева перенесла сердечный приступ | Фото: Instagram07.06 15:19   MIGnews.com

Алла Пугачева перенесла сердечный приступ

Российская певица Алла Пугачева перенесла сердечный приступ. Об этом сообщила дочь артистки Кристина Орбакайте.

"У мамы был сердечный приступ. Врач прилетел из Лондона, чтобы продиагностировать. Решили, что Алекян Баграт Гегамович поставит маме еще один стент в НИИ имени Вишневского", - цитирует ее "Комсомольская правда".

Также по словам Орбакайте, Пугачевой уже было сделано стентирование. Дочь артистки узнала об этом постфактум.

"Я узнала уже после, мама не хотела меня расстраивать и волновать в мой день рождения (я находилась в это время в Америке)", - отметила она.

А тем временем директор НИИ имени Вишневского, профессор Ревишвил Амиран, отметил, что оперативного вмешательства удалось избежать.

"Алле Борисовне мы сделали только диагностику. Все обошлось. Алла Борисовна уже уехала в отпуск с семьей. Пугачева была у нас в институте всего несколько часов. У нее там все в порядке", - заявил он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:22
Число погибших в Лондоне возросло до 8 человек
16:08
Мири Регев упала и сломала руку
15:55
Лавров о терактах в Тегеране: Террористы не успокаиваются
15:48
MI-5 было известно об одном из "лондонских террористов"
15:11
Мега-теракт ISIS в Тегеране  
14:48
Парламент Ирана освобожден. Все нападавшие мертвы
14:26
Иорданские рестораны отказываются обслуживать израильтян
13:52
ОАЭ: до 15 лет тюрьмы за симпатии Катару
13:28
Постпред США в ООН Никки Хейли прилетела в Израиль
13:02
Попытка групповой инфильтрации на Голанских высотах
12:55
ISIS взяло на себя ответственность за теракты в Тегеране
12:49
Мятеж в Кфар Касем. Версия охранника станции полиции
12:33
Amnesty International объявила бойкот поселениям
11:50
Эрдоган: Изоляция Катара ничего не решит
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus