07.06 23:45 MIGnews.com

В Мозамбике открыт "сезон охоты" на лысых

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Полиция Мозамбика предупредила жителей страны о ритуальных убийствах лысых людей. Как сообщает The Guardian, в центральной части страны, недалеко от границы с Малави, были найдены останки двух лысых мужчин. У жертв были отрезаны головы и изъяты внутренние органы.Следователи склоняются к версии, что их использовали для колдовских ритуалов, так как у местных жителей существует поверье о богатстве всех лысых людей.Стоит отметить, что за этом регионом страны уже закрепилась печальная слава - в частности, из-за преследования и убийств альбиносов. Некоторые африканские племена считают, что части тела людей с нарушенной пигментацией обладают магической силой. По данным ООН, жертвами суеверий стали более 100 человек.