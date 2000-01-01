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В Мозамбике открыт `сезон охоты` на лысых | Фото: Thinkstock07.06 23:45   MIGnews.com

В Мозамбике открыт "сезон охоты" на лысых

Полиция Мозамбика предупредила жителей страны о ритуальных убийствах лысых людей. Как сообщает The Guardian, в центральной части страны, недалеко от границы с Малави, были найдены останки двух лысых мужчин. У жертв были отрезаны головы и изъяты внутренние органы.

Следователи склоняются к версии, что их использовали для колдовских ритуалов, так как у местных жителей существует поверье о богатстве всех лысых людей.

Стоит отметить, что за этом регионом страны уже закрепилась печальная слава - в частности, из-за преследования и убийств альбиносов. Некоторые африканские племена считают, что части тела людей с нарушенной пигментацией обладают магической силой. По данным ООН, жертвами суеверий стали более 100 человек.
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