08.05 05:17 MIGnews.com
День рождения, выход на пенсию и выигрыш $2 млн в лото
Житель Канады Пин Куэнь Шум в свой день рождения и одновременно день выхода на пенсию выиграл в лотерею 2 миллиона долларов.
Лотерейный билет канадец купил 28 апреля. Выигрыш мужчина отпраздновал с друзьями и родственниками в китайском ресторане, пишет CNN
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По его словам, выигрыш счастливчик намерен потратить на путешествие в Китай.
Ранее, британский таксист трансгендер выиграл в лотерею 4 миллиона фунтов стерлингов и начал менять свою внешность
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