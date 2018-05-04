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День рождения, выход на пенсию и выигрыш $2 млн в лото 08.05 05:17   MIGnews.com

День рождения, выход на пенсию и выигрыш $2 млн в лото

Житель Канады Пин Куэнь Шум в свой день рождения и одновременно день выхода на пенсию выиграл в лотерею 2 миллиона долларов.

Лотерейный билет канадец купил 28 апреля. Выигрыш мужчина отпраздновал с друзьями и родственниками в китайском ресторане, пишет CNN.

По его словам, выигрыш счастливчик намерен потратить на путешествие в Китай.

Ранее, британский таксист трансгендер выиграл в лотерею 4 миллиона фунтов стерлингов и начал менять свою внешность.
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