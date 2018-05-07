Парижский музей призвал гостей посещать выставку голышом
Парижский музей Palais de Tokyo предложил посетителям балеты на "Голый тур" - возможность посещать выставку голыми.
Так, любой, купивший билет сможет в определенные часы приходить на выставку голым и наслаждаться искусством в присутствии других нудистов. Акцию, стартовавшую 4 мая, назвали "Голый тур" и все билеты на мероприятие раскупили за два дня.
"Нудисты ведут голый образ жизни. В наши дни менталитет стремительно меняется, и такие люди расширяют границы, табу и принципы прошлого поколения", - передали слова руководителя парижской ассоциации нудистов Жюльена Клод-Пенэгри на Lenta.ru.
Сообщается также, что "Голый тур" - единоразовая акция, однако ближе к концу текущего года в Париже планируется "Нудистская клубная ночь".