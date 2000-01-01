07.05 20:39 MIGnews.com

Где в Израиле работать хорошо? Названы лучше работодатели

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Интернет-гигант Google, у которого есть два израильских офиса – в Тель-Авиве и Хайфе – признан лучшим местом для работы в Еврейском государстве. Компания заняла первое место в рейтинге, который бизнес-группа Coface-BDI составляет уж 13-ый год к ряду.Таким образом, Электрическая компания Израиля "Хеврат Хашмаль", которая последние четыре года возглавляла список, в этом году опустилась до второго места. На третьем, четвертом и пятом местах – Intel, Teva и банк "Леуми" соответственно.Отмечается, что 6 из 10 (и 38 из 100) компаний, вошедших в рейтинг, заняты в сфере хай-тека и технологий.Наиболее важными факторами, от которых зависит их удовлетворенность работой, участники опроса назвали зарплату и условия трудовых отношений и решения профессиональных проблем. По данным опроса, безопасность труда оказалась лишь четвертым по важности фактором.Даже гибкость графика, возможность командировок за границу, работа на дому и другие приятные условия, предлагаемые нанимателями, не так прельщают работников.Опрос показал, что меньше 15% сотрудников предпочтут заработать меньше, но провести больше времени дома.