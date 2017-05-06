07.05 17:02 MIGnews.com

58-летняя Мадонна опубликовала свои голые фотографии

Публикация от Madonna (@madonna) Май 6 2017 в 2:16 PDT

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Американская "поп-королева" Мадонна не устает эпатировать публику и своих поклонников эротическими выходками. Так, в субботу, 6 мая, 58-летняя звезда вновь опубликовала свои топлесс-фотографии в соцсети Instagram.Первый снимок является репостом ее сентябрьской фотографии, на которой она предстала перед подписчиками в одних лишь золотых бусах. Тогда, в разгар президентских выборов в США, таким образом она пыталась склонить избирателей к поддержке Хиллари Клинтон. Как оказалось впоследствии, либо публика все-таки пресытилась ее телом, либо года уже не те…Сейчас в качестве комментария Мэдж надписала лишь "Золото…"На другой фотографии изображено полностью обнаженное тело певицы чуть ниже бюста и до верхней части бедра. Вскоре Мадонна удалила этот снимок, видимо, посчитав его чересчур откровенным.