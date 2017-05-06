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58-летняя Мадонна опубликовала свои голые фотографии | Фото: @madonna/Instagram07.05 17:02   MIGnews.com

58-летняя Мадонна опубликовала свои голые фотографии

Американская "поп-королева" Мадонна не устает эпатировать публику и своих поклонников эротическими выходками. Так, в субботу, 6 мая, 58-летняя звезда вновь опубликовала свои топлесс-фотографии в соцсети Instagram.

Первый снимок является репостом ее сентябрьской фотографии, на которой она предстала перед подписчиками в одних лишь золотых бусах. Тогда, в разгар президентских выборов в США, таким образом она пыталась склонить избирателей к поддержке Хиллари Клинтон. Как оказалось впоследствии, либо публика все-таки пресытилась ее телом, либо года уже не те…

Сейчас в качестве комментария Мэдж надписала лишь "Золото…"



На другой фотографии изображено полностью обнаженное тело певицы чуть ниже бюста и до верхней части бедра. Вскоре Мадонна удалила этот снимок, видимо, посчитав его чересчур откровенным.

58-летняя Мадонна опубликовала свои голые фотографии | Фото: AFP
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