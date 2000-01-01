07.05 13:01 MIGnews.com

Алишер Усманов вошел в пятерку богатейших людей Британии

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Самыми богатыми налоговыми резидентами Великобритании являются братья Шри и Гопи Индуйя, чье состояние оценивается в £16,2 млрд ($21 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times, опубликовавшей рейтинг наиболее состоятельных резидентов Соединенного Королевства в 2017 году.Шри и Гопи Индуйя - выходцы из Индии, занимающиеся недвижимостью, банковским и ресторанным бизнесом, а также торговлей. В прошлом году братья заняли вторую строчку в данном списке.На втором месте находится 59-летний американский бизнесмен Леонард Блаватник. Принадлежащая ему компания Access Industries объединяет активы в сферах природных ресурсов, недвижимости, СМИ и музыкального производства. Его состояние оценивается почти в £15,9 млрд ($20,7 млрд).На третьем месте с состоянием в £14 млрд ($18,1 млрд) оказались лидеры прошлогоднего рейтинга - братья Дэвид и Саймон Рубены.Пятерку богатейших налоговых резидентов Великобритании, по версии издания, замыкает российский бизнесмен, владелец компании "Металлоинвест" и акционер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Алишер Усманов с состоянием около £11,8 млрд ($15,3 млрд). 13-ю строчку списка сохранил за собой владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович. Его состояние оценивается приблизительно в £8 млрд ($10,3 млрд).