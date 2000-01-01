08.04 02:37 MIGnews.com
Сына Шона Пенна арестовали за хранение наркотиков
Полиция арестовала сына американского актера Шона Пенна по обвинению в хранении наркотиков. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что 24-летнего Хоппера Пенна задержали в штате Небраска. Молодой человек вместе со своей подругой путешествовал в автомобиле, когда его остановили для проверки документов.
В ходе обыска машины полиция обнаружила наркотические вещества, среди которых были четыре таблетки амфетамина, три грамма грибов и 14 граммов марихуаны.
Подруга Хоппера также была арестована. Власти предъявили молодому человеку обвинения в хранении наркотиков.
Отметим, что согласно законам США хранение амфетамина считается уголовным преступлением.
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