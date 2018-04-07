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Назван новый богатейший человек Европы | Фото:07.04 12:42   MIGnews.com

Назван новый богатейший человек Европы

Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно стал самым богатым человеком Европы.

Об этом в субботу. 7 апреля сообщает Bloomberg, передает агентство РБК.

Специалисты Bloomberg оценили имущество Арно в 70,7 миллиарда долларов. Это позволило ему обогнать в рейтинге основателя группы компаний Inditex Амансио Ортегу.

Согласно информации издания, в мировом рейтинге самых богатых людей мира Арно занимает четвертое место. На первых трех расположились основатель Amazon, американец Джефф Безос (118 миллиардов долларов), создатель Microsoft, американец Билл Гейтс (90,3 миллиарда долларов) и еще один представитель США, один из крупнейших в мире инвесторов, Уоррен Баффет (84,1 миллиарда долларов).

По данным агентства, подняться на первое место в рейтинге богатейших европейцев Арно позволил рост котировок компании Christian Dior SE.

Отметим, что Louis Vuitton Moet Hennessy, принадлежащая Арно, является одной из самых крупных в мире транснациональных корпораций. Она производит предметы роскоши, дорогой алкоголь, парфюмерию таких известных брендов как Hennessy, Kenzo, Christian Dior и многих других.
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