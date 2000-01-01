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Работа века: 2 месяца пролежать в кровати за 16 тыс. евро 08.04 04:28   MIGnews.com

Работа века: 2 месяца пролежать в кровати за 16 тыс. евро

Французские ученые из Института медицины и космическая физика открыли необычную вакансию - они ищут добровольцев, которые смогут 2 месяца лежать в кровати и предлагают за это хорошую компенсацию.

Для того, чтобы принять участие в программе, возраст кандидата должен быть от 25 до 40 лет, а индекс веса в рамках от 22 до 27. Кроме того, он должен регулярно заниматься физическая активность. Откажут имеющим проблемы со здоровьем или диетические ограничения, аллергикам и курильщикам.

Цель эксперимент - создать состояние организма, близкое к тому, в котором находятся космонавты в невесомости. Испытуемые должны будут 60 дней лежать на кровати под наклоном, чтобы ноги были выше туловища. Кушать и мыться им тоже придется лежа.

Ученые обещают заплатить 16 тысяч евро, но в течении 4 лет.
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