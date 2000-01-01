08.04 05:39 MIGnews.com

Google выпустил водку

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Команда кампуса Google в Варшаве выпустила водку Old Styled Vodka в подарочной упаковке. Дизайн бутылки и упаковки разработали специалисты студии Redkroft - ее графика выполнена в цветах бренда, а печать нанесена в технике шелкографии, сообщается на ее официальном сайте."Природа этого подарка связана с историей Google Campus Варшавы. В течение многих десятилетий здание, в котором расположен кампус, было сердцем водочного завода Koneser. Теперь это пространство заполнено опьяняющей страстью стартапов", - говорится в заявлении дизайнеров.Ароматизированная водка выпущена ограниченной партией и предназначена лишь для особых случаев. В частности, разработчики дизайна уже вручили ее в качестве подарка некоторым сотрудникам кампуса.