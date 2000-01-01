Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Google выпустил водку 08.04 05:39   MIGnews.com

Google выпустил водку

Команда кампуса Google в Варшаве выпустила водку Old Styled Vodka в подарочной упаковке. Дизайн бутылки и упаковки разработали специалисты студии Redkroft - ее графика выполнена в цветах бренда, а печать нанесена в технике шелкографии, сообщается на ее официальном сайте.

"Природа этого подарка связана с историей Google Campus Варшавы. В течение многих десятилетий здание, в котором расположен кампус, было сердцем водочного завода Koneser. Теперь это пространство заполнено опьяняющей страстью стартапов", - говорится в заявлении дизайнеров.

Ароматизированная водка выпущена ограниченной партией и предназначена лишь для особых случаев. В частности, разработчики дизайна уже вручили ее в качестве подарка некоторым сотрудникам кампуса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:28
Работа века: 2 месяца пролежать в кровати за 16 тыс. евро
03:55
Памела Андерсон призналась в любви к Джулиану Ассанжу
02:29
Ученые назвали продукты, которые снижают давление
01:24
Раскрыта польза употребления талой воды
00:33
Северный Ледовитый океан со временем станет Атлантическим
23:40
Ученые выяснили, каким женщинам чаще грозит рак груди
22:24
Adidas начнет производить отпечатанную на 4D-принтере обувь
21:16
Америка благодарна Израилю за поддержку удара по Сирии
20:49
Стокгольмский террорист сбежал с места теракта
20:38
Россия в ООН: агрессия США укрепляет терроризм в мире
20:21
Скарлетт Йоханссон назвала Иванку Трамп трусихой
19:46
Хизбалла: Обстрел Сирии – поступок идиота
19:30
Спецоперация в Меа-Шеарим: арестованы 8 ортодоксов
18:50
Медведев: Трамп готов бороться с Асадом на грани войны с РФ
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus