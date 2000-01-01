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Скарлетт Йоханссон назвала Иванку Трамп трусихой | Фото: Gage Skidmore/Flickr07.04 20:21   MIGnews.com

Скарлетт Йоханссон назвала Иванку Трамп трусихой

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон в пух и прах раскритиковала советника и дочь президента США Иванку Трамп, назвав ее трусихой, напомнив о "соучастии" в политике Дональда Трампа и отметив, что ей нечего делать в Белом доме.

Соответствующее заявление Йоханссон, которая на прошлых выборах поддерживала демократку Хиллари Клинтон, сделала, выступая на 8-й ежегодной Всемирной конференции по правам женщин, которая прошла 7 апреля в Нью-Йорке.



"Эта идея, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, так старомодна. Вам будет совершенно все равно – стервой вас считают или сильной женщиной. Считать, что сильная женщина никогда не будет делиться своими проблемами – это старомодно, ошибочно и трусливо", - сказала она.

Ранее в интервью телеканалу CBS Иванка заявила, что "большинство людей даже не знают о том, какой влияние она обрела за последнее время". Комментируя это, Йоханссон заявила, что все решения, которые принимает советница президента, делаются за закрытыми дверями, поэтому никто о них даже не узнает, поэтому она призывает ее чаще выступать публично.

"Если ты выбираешь профессию общественного деятеля, тем более стремишься защищать чьи-либо права, ты обязан публично выступать! Обсуждения за закрытыми дверями Белого дома никого не вдохновляют", - считает Скарлетт Йоханссон.

Стоит отметить, что актриса уже не впервые очерняет дочь американского президента. Ранее она сыграла ее в пародии юмористического телешоу Saturday Night Live, авторы которой хотели показать ее безучастие в политике ее отца-президента.
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